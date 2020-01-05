ДТП

Правоохранителями Ингушетии проводится проверка по факту ДТП с пострадавшим из соседней республики

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Накануне на 584 км ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района Ингушетии 42-летний житель соседней республики, не справившись с управлением, допустил опрокидывание в кювет автомашины «Лада-Приора».

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина с различными телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району проводится проверка.

 

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