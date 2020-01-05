Правоохранителями Ингушетии проводится проверка по факту ДТП с пострадавшим из соседней республики

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина с различными телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району проводится проверка.