Правоохранителями Ингушетии проводится проверка по факту ДТП с пострадавшим из соседней республики
Накануне на 584 км ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района Ингушетии 42-летний житель соседней республики, не справившись с управлением, допустил опрокидывание в кювет автомашины «Лада-Приора».
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина с различными телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба МВД по региону.
В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району проводится проверка.