ДТП

Правоохранителями Ингушетии проводится проверка по факту автоаварий с тремя пострадавшими

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За прошедшие сутки на территории Назрановского района Ингушетии произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.

Накануне вечером на ФАД «Кавказ» 47-летний водитель ВАЗ-21114 из Назрани, не справившись с управлением, совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении грузовиком.

В результате ДТП водитель ВАЗ с различными телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, пассажир «легковушки» после оказания первой медицинской помощи отпущен домой.

Также в сельском поселении Кантышево Назрановского района вчера около 23 часов 53-летний житель сельского поселения Долаково, водитель автомашины ВАЗ-2114, не справившись с управлением, совершил опрокидывание автомашины в кювет.

В результате чего, мужчина с телесными повреждениями различной степени тяжести, был госпитализирован в реанимационное отделение ИРКБ.

По обоим фактам полицейскими Назрановского района проводятся проверки.

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