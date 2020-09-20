Наркотики

Правоохранителями Ингушетии изъяты препарат «Лирика» и марихуана

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Ингушетии в минувшую пятницу остановлена автомашина «ВАЗ-2115», под управлением 27-летнего жителя сельского поселения Плиево Назрановского района.

В ходе осмотра автомобиля обнаружено 35 блистеров с надписью «Лирика» (Прегабалин) и 165 пластиковых флаконов с надписью «Тропикамид», сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении мужчины составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Он помещен в специальное помещение для задержанных лиц ОМВД России по Назрановскому району.

В тот же день задержана 26-летняя жительница сельского поселения Долаково Назрановского района, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 62,72 грамма марихуаны.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России.

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