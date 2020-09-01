Правоохранителями Ингушетии изъяты наркотические средства «метадон» и марихуана
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Мак-2020» 31 августа, правоохранителями Ингушетии в городе Назрани задержан и доставлен в отделение 48-летний житель поселка Карца (Владикавказ).
В ходе личного досмотра гражданина и досмотра вещей, находившихся при нем, обнаружено и изъято 7,18 грамма наркотического средства «метадон», сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в крупном размере). В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Также накануне в процессе патрулирования полицейскими в городе Малгобеке за мелкое хулиганство задержан 32-летний местный житель, который был доставлен в отделение.
В ходе личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято 45,30 грамма марихуаны.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России, и взята подписка о невыезде.