Правоохранителями Ингушетии изъяты наркотические средства «метадон» и марихуана

В ходе личного досмотра гражданина и досмотра вещей, находившихся при нем, обнаружено и изъято 7,18 грамма наркотического средства «метадон», сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в крупном размере). В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также накануне в процессе патрулирования полицейскими в городе Малгобеке за мелкое хулиганство задержан 32-летний местный житель, который был доставлен в отделение.

В ходе личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято 45,30 грамма марихуаны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России, и взята подписка о невыезде.