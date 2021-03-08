Правоохранителями Ингушетии изъято почти 4 грамма N-метилэфедрона

Отмечается, что на днях сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району остановили в сельском поселении Экажево автомашину «Фольксваген Поло», под управлением ранее судимого жителя соседней республики, 1966 года рождения.

В салоне автомобиля находились два пассажира 1978 и 1981 годов рождения. У второго (также ранее судим) в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,53 грамма N-метилэфедрона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России. В порядке статей 91 и 92 УПК он водворен в ИВС ОМВД по городу Назрани.