Наркотики

Правоохранителями Ингушетии изъято почти 4 грамма N-метилэфедрона

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Правоохранителями Ингушетии у 40-летнего мужчины изъято почти 4 грамма N-метилэфедрона, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что на днях сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району остановили в сельском поселении Экажево автомашину «Фольксваген Поло», под управлением ранее судимого жителя соседней республики, 1966 года рождения.

В салоне автомобиля находились два пассажира 1978 и 1981 годов рождения. У второго (также ранее судим) в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,53 грамма N-метилэфедрона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России. В порядке статей 91 и 92 УПК он водворен в ИВС ОМВД по городу Назрани.

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