Наркотики

Правоохранителями Ингушетии изъято более 100 граммов героина

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Правоохранителями Ингушетии в салоне автомашины обнаружено более 100 граммов героина.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, полицейскими был остановлен автомобиль ВАЗ-2110, под управлением 25-летнего жителя Назрани, в салоне которого в качестве пассажира находился еще один горожанин, 1994 года рождения. В ходе досмотра автомашины на заднем сиденье обнаружена спортивная сумка, в которой находилось 102,87 грамма героина.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан в порядке статей 91-92 УПК и водворен в ИВС ОМВД России по городу Назрани.

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