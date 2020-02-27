Правоохранители задержали жителя Ингушетии подозреваемого в хищении денег с банковской карты

Подозреваемый мужчина в совершении преступления дал признательные показания. Он пояснил, что денежные средства в сумме около 33 тысяч рублей украл у потерпевшего, приходящегося ему родственником, в период с 14 по 15 февраля текущего года, предварительно узнав пароль от мобильного приложения, установленного в смартфоне подростка, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В ближайшее время собранный по данному факту материал будет направлен сотрудниками полиции в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК России — «кража», говорится в релизе.