Криминал

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в расстреле местного жителя в Назрани в сентябре

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Сотрудники правоохранительных органов в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в убийстве 52-летнего мужчины, сообщил газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«Вечером 14 сентября вблизи коммерческого павильона на проспекте Базоркина в Назрани из огнестрельного оружия были произведены выстрелы в 52-летнего местного жителя, он полученных ранений мужчина скончался на месте», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан. Ему инкриминируют ч.1 ст.105 УК России (убийство).

Ранее осведомленный источник сообщал «Ингушетии», что стрельба велась из автомобиля марки ВАЗ 21114 белого цвета. Преступники скрылись с места происшествия.

При этом он предположил, что убийство может быть связано со смертью двух мужчин, тела которых вначале сентября текущего года были обнаружены в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser.

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