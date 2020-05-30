Инцидент

Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи

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Полиция разбирается в конфликте со стрельбой в Назрановском районе, в ходе которого пострадали пять человек, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району 29 мая в 22:19 поступило сообщение о драке в селе Сурхахи. Оперативным дежурным на место происшествия были незамедлительно отправлены наряды полиции. В 22:49 из приемного отделения больницы поступил звонок об обращении пяти местных жителей с огнестрельными ранениями», — сказал собеседник.

По его информации, прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что неизвестные численностью 20-30 человек проникли через забор на территорию дома на улице Партизанской и напали на проживающих там людей. Те в свою очередь, защищаясь, применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет.

Два жителя домовладения доставлены в отдел полиции и добровольно выдали оружие. Возбуждено уголовное дело по п. 3. ч. 2 ст. 112 УК России.

Проводятся мероприятия по установлению других участников инцидента и выяснению его причин.

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