Правоохранители разыскивают неизвестных, открывших стрельбу по жителю Ингушетии

«По предварительным данным, в сельском поселении Экажево Назрановского района неизвестные люди из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль 38-летнего местного жителя прямо у двора его дома», — сказал собеседник издания.

По его словам, от полученных огнестрельных ранений мужчина скончался.

На месте работает оперативно-следственная группа, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, мотив совершения убийства, ведется поиск преступников.