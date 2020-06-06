Наркотики

Правоохранители изъяли у жителей Ингушетии «Тропикамид», «Лирику» и «марихуану»

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Правоохранители Ингушетии изъяли у двоих жителей республики «Тропикамид», «Лирику» и «марихуану», сообщает пресс-служба МВД по региону.

Накануне вечером полицейские обратили внимание на припаркованный возле центральной мечети в сельском поселении Экажево Назрановского района автомобиль иностранного производства с тонированными стеклами. Владелец транспортного средства вызывающе вел себя и начал препятствовать законным действиям сотрудников МВД, после чего последние доставили его вместе с автомобилем в отделение полиции.

В ходе досмотра в салоне автомашины были обнаружены и изъяты сильнодействующие вещества: 17 флаконов «Тропикамида», общей массой 172,55 грамма и 42 капсулы «Лирики» общей массой 16,38 грамма.

Также у 21-летнего жителя сельского поселения Сагопши Малгобекского района в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 33,9 грамма «марихуаны». В его действиях усматриваются признаки деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК России, говорится в релизе.

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