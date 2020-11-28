Наркотики

Правоохранители Ингушетии задержали жителя Таджикистана с героином

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Правоохранители Ингушетии в городе Назрани накануне задержали временно проживающего в республике гражданина Таджикистана 1998 года рождения.

В ходе личного досмотра у иностранца обнаружено и изъято 3,16 грамма героина, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России. Он водворен в ИВС ОМВД по Назрани.

Также в городе рядом с рынком «Мархаба» задержан 32-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 49,62 грамма марихуаны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России.

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