Правоохранители Ингушетии задержали подозреваемого в сбыте героина

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования возбужденного в ноябре прошлого года уголовного дела по факту сбыта условному покупателю наркотического средства «героин» в значительном размере — 1,17 граммов сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Ингушетии задержан подозреваемый в совершении данного преступления — 44-летний житель Назрани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства мужчины полицейскими проведены обыски, в ходе которых ничего не обнаружено и не изъято.

«В настоящее время задержанный в рамках уголовно-процессуального законодательства гражданин водворен в изолятор временного содержания. В случае признания вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Правоохранителям также предстоит проверить подозреваемого на причастность к совершению аналогичных деяний», — добавили в пресс-службе.