Наркотики

Правоохранители Ингушетии задержали подозреваемого в сбыте героина

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В рамках расследования возбужденного в ноябре прошлого года уголовного дела по факту сбыта героина в значительном размере ингушские наркополицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления — 44-летнего жителя Назрани, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования возбужденного в ноябре прошлого года уголовного дела по факту сбыта условному покупателю наркотического средства «героин» в значительном размере — 1,17 граммов сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Ингушетии задержан подозреваемый в совершении данного преступления — 44-летний житель Назрани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства мужчины полицейскими проведены обыски, в ходе которых ничего не обнаружено и не изъято.

«В настоящее время задержанный в рамках уголовно-процессуального законодательства гражданин водворен в изолятор временного содержания. В случае признания вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Правоохранителям также предстоит проверить подозреваемого на причастность к совершению аналогичных деяний», — добавили в пресс-службе.

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