Правоохранители Ингушетии задержали перевозчика суррогатного алкоголя из соседней республики

В ходе осмотра в салоне транспортного средства полицейскими обнаружено 96 коробок алкогольной продукции разных наименований без акцизных марок, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Общий объем изъятого несертифицированного алкоголя составил более 700 литров. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что сопроводительных документов на перевозимый товар у водителя не имеется.

Образцы алкогольной продукции направлены на экспертизу. Водитель и автомобиль доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту правоохранителями ОМВД России по Назрани проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, говорится в релизе.