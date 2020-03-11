Суррогат

Правоохранители Ингушетии задержали перевозчика суррогатного алкоголя из соседней республики

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Во время несения службы сотрудники УГИБДД МВД по Ингушетии в городе Назрани остановили автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 29-летнего жителя соседней республики.

В ходе осмотра в салоне транспортного средства полицейскими обнаружено 96 коробок алкогольной продукции разных наименований без акцизных марок, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Общий объем изъятого несертифицированного алкоголя составил более 700 литров. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что сопроводительных документов на перевозимый товар у водителя не имеется.

Образцы алкогольной продукции направлены на экспертизу. Водитель и автомобиль доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту правоохранителями ОМВД России по Назрани проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, говорится в релизе.

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