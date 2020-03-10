Правоохранители Ингушетии выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом
Накануне вечером на 590 километре ФАД «Кавказ» 26-летний житель сельского поселения Экажево Назрановского района Ингушетии, находясь за рулем ГАЗ-322132, в результате проезда на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-21102.
В результате ДТП водитель «Газели» с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Пассажир транспортного средства, 24-летний житель поселка Карца, от полученных травм скончался при доставлении в больницу, сообщает пресс-служба МВД по республике.
На месте происшествия работали автоинспекторы, которыми установлено, что гражданин, управлявший ГАЗ-322132, не имел документа на право управления автомашиной. В отношении нарушителя полицейскими составлен административный протокол. Соответствующий материал проверки в ближайшее время будет направлен в судебные органы для принятия процессуального решения.
В настоящее время материал по факту дорожно-транспортного происшествия находится в следственном отделе МО МВД России «Сунженский», назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям всех участников ДТП, говорится в релизе.