Правоохранители Ингушетии выясняют обстоятельства ДТП с одним погибшим

В результате столкновения автомашин «Лада Калина» и Land Cruiser, 50-летний водитель иномарки, житель Малгобека, с различными телесными повреждениями госпитализирован. 42-летний водитель отечественного автомобиля скончался при доставлении в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками полиции МО МВД России «Малгобекский» проводится проверка.