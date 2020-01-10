ДТП

Правоохранители Ингушетии выясняют обстоятельства ДТП с одним погибшим

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В пятницу утром на автодороге сообщением «Малгобек — Назрань» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В результате столкновения автомашин «Лада Калина» и Land Cruiser, 50-летний водитель иномарки, житель Малгобека, с различными телесными повреждениями госпитализирован. 42-летний водитель отечественного автомобиля скончался при доставлении в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками полиции МО МВД России «Малгобекский» проводится проверка.

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