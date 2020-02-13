Правоохранители Ингушетии выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими

В результате ДТП четыре пассажира иномарки с различными телесными повреждениями госпитализированы в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОМВД России по Назрани. Предварительно, виновником происшествия является водитель «десятки». Установлено, что оба водителя легковых автомобилей были трезвы.

В настоящее время по данному факту возбуждено административное расследование, говорится в релизе.