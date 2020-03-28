Профилактика

Правоохранители Ингушетии проверяют соблюдение гражданами, прибывшими из-за рубежа, режима самоизоляции

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Сотрудники органов внутренних дел приступили к полномасштабной проверке соблюдения всеми гражданами, прибывшими из-за рубежа, предписанных им ограничений, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

По состоянию на 27 марта 2020 года на карантине находится 221 житель республики. Участковыми уполномоченными полиции осуществляется контроль за соблюдением данными гражданами режима домашней самоизоляции, говорится в релизе.

Отмечается, что совместные усилия всех заинтересованных министерств и ведомств позволят обеспечить своевременную изоляцию лиц, зараженных коронавирусной инфекцией, и не допустить ее распространения на территории Ингушетии.

Комплекс мер по предупреждению распространения коронавируса осуществляется во исполнение требований нормативно-правовых актов как федерального, так и регионального уровня.

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