МВД

Правоохранители Ингушетии привлекли к ответственности водителя «стреляющего» автомобиля

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Правоохранителями Ингушетии привлечен к ответственности водитель «стреляющего» автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, накануне мирную тишину на улицах Назрани нарушили звуки беспорядочной стрельбы. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в центре города автомобиль «ВАЗ-21112», управляемый 34-летним жителем села Майское Пригородного района. Из глушителя машины раздавались звуки, имитирующие выстрелы из автоматического огнестрельного оружия.

Стражи порядка доставили автомобиль и водителя в отдел.

В отношении мужчины составлены административные материалы по ст. 8.23 КоАП России (эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума), ч. 1 ст. 12.5 (управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, в связи с которыми его эксплуатация запрещена) и ч. 1 ст. 12.7 (отсутствие водительского удостоверения).

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