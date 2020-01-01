Правоохранители Ингушетии оказали продуктовую помощь 15 малоимущим семьям

Полицейские передали продуктовые наборы и порадовали ребят сладкими подарками, приобретенными за счет личных средств, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Подобные встречи уже давно стали доброй традицией, и каждый раз дети с нетерпением ждут новой встречи с правоохранителями. В ходе мероприятия сотрудники полиции провели беседы с юными жителями Назрановского района и их родителями, а также послушали ребят об их успехах в школе.

Лучшая награда от подобных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции — это радость и улыбки на лицах наших детей, говорится в релизе.