Правоохранители Ингушетии оказали продуктовую помощь 15 малоимущим семьям
В рамках Всероссийской акции «Полицейский дед Мороз» сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Назрановскому району накануне навестили 15 малоимущих семей обслуживаемой территории.
Полицейские передали продуктовые наборы и порадовали ребят сладкими подарками, приобретенными за счет личных средств, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
Подобные встречи уже давно стали доброй традицией, и каждый раз дети с нетерпением ждут новой встречи с правоохранителями. В ходе мероприятия сотрудники полиции провели беседы с юными жителями Назрановского района и их родителями, а также послушали ребят об их успехах в школе.
Лучшая награда от подобных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции — это радость и улыбки на лицах наших детей, говорится в релизе.