Правоохранители Ингушетии начали проверку после ДТП с тремя пострадавшими

Отмечается, что накануне вечером 34-летний житель Малгобека на автомашине «ВАЗ-2110» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Соболь», под управлением 30-летнего жителя города Назрани.

После столкновения автомобиль «ВАЗ-2110» съехала кювет и столкнулась с деревом.

В результате ДТП в Малгобекскую больницу доставлены и госпитализированы в травматологическое отделение водители обеих машин и пассажир «Газели», 20-летний житель сельского поселения Кантышево Назрановского района.