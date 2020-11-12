ДТП

Правоохранители Ингушетии начали проверку после ДТП с тремя пострадавшими

0

Правоохранителями Ингушетии проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с тремя пострадавшими, произошедшем на автодороге «Малгобек-Назрань», сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что накануне вечером 34-летний житель Малгобека на автомашине «ВАЗ-2110» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Соболь», под управлением 30-летнего жителя города Назрани.

После столкновения автомобиль «ВАЗ-2110» съехала кювет и столкнулась с деревом.

В результате ДТП в Малгобекскую больницу доставлены и госпитализированы в травматологическое отделение водители обеих машин и пассажир «Газели», 20-летний житель сельского поселения Кантышево Назрановского района.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один из победителей конкурса «Проба пера» в Ингушетии будет проходить стажировку в ТАСС
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в этнокультурном конкурсе «Диалог культур»
В Ингушетии проводятся работы по реконструкции и ремонту на 19 объектах дорожного хозяйства
Ингушских студентов приглашают принять участие в Школе молодых учёных, посвящённой изучению речных систем
В научной библиотеке ИнгГУ открылась выставка «Латиница-кириллица. История ингушской письменности»
В Назрани наградили победителей детских флешмобов-конкурсов, приуроченных ко Дню народного единства
Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
В Ингушетии похоронили военнослужащего, погибшего, закрыв собой сослуживцев при стрельбе под Воронежем
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 66 человек
В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении жителя соседней республики за мошенничество на сумму более 2 млн рублей
Ингушский РСЦ и Назрановский аграрный техникум расширяют сотрудничество

Главное

Яндекс.Метрика

 