Правоохранители Ингушетии изъяли у жителя региона переделанный газовый пистолет

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в ходе осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты газовый пистолет «ИЖ» без маркировочного обозначения, переделанный для стрельбы боевыми патронами, и три магазина к нему, а также газовый пистолет МР-80-13Т без маркировочного обозначения, с магазином, снаряженным 4 патронами.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России — «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».