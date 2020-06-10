Оружие

Правоохранители Ингушетии изъяли у жителя региона переделанный газовый пистолет

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Правоохранители Ингушетии накануне поздно вечером задержали в городе Сунжа 33-летнего водителя автомобиля BMW Х5. В салоне машины находились три пассажира, в том числе двое ранее судимых.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в ходе осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты газовый пистолет «ИЖ» без маркировочного обозначения, переделанный для стрельбы боевыми патронами, и три магазина к нему, а также газовый пистолет МР-80-13Т без маркировочного обозначения, с магазином, снаряженным 4 патронами.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России — «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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