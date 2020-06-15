МВД

Правоохранители Ингушетии изъяли «пиратскую» видеопродукцию

0

Накануне вечером сотрудниками полиции Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» на рынке «Изобилие» в городе Малгобеке выявлен факт реализации  «пиратской» видеопродукции.

У 24-летнего жителя Малгобекского района изъято 128 шт. DVD-дисков с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.146 УК России (незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани усилены меры безопасности из-за конфликта с погибшими
По факту перестрелки в Назрани, в результате которой есть погибшие и раненые возбуждено уголовное дело
В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в результате перестрелки в Назрани
Избирком Ингушетии провел семинар по организации и проведению предстоящего общероссийского голосования
Четыре человека погибли еще семь ранены в перестрелке в Назрани
В Ингушетии несколько человек ранены во время перестрелки
Лейла Тамасханова стала народным писателем Ингушетии
Перед строящейся мечетью в Насыр-Корте власти Назрани обустроят стоянку
На территории Назрани будет благоустроено пять общественных территорий
Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили в Ингушетии флешмоб «Наркотики лишают тебя...»
Глава УЖКХ попал под следствие за невыплату зарплаты коммунальщикам в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 