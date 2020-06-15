Правоохранители Ингушетии изъяли «пиратскую» видеопродукцию
Накануне вечером сотрудниками полиции Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» на рынке «Изобилие» в городе Малгобеке выявлен факт реализации «пиратской» видеопродукции.
У 24-летнего жителя Малгобекского района изъято 128 шт. DVD-дисков с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба МВД по региону.
В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.146 УК России (незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере).