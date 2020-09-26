Правоохранители и общественники Ингушетии проводят встречи в населенных пунктах по поводу свадебных кортежей

Ингушское общество относится к числу традиционных, слабо подверженных влияниям моды и трендам признанных центров цивилизации. Тем не менее, нововведения в различных сферах деятельности постепенно проникают и в нашу жизнь. В том числе приходят к нам и вещи ненужные, неправильные и недопустимые, равно осуждаемые и законом, и религией, и моралью народа, отмечается в сообщении пресс-службы МВД по региону.

На встрече в Кантышево обсуждались актуальные вопросы, включая проблемы алкоголизма и наркомании, в том числе в молодежной среде, а также меры по предупреждению и профилактике дорожно-транспортных правонарушений в республике.

Председатель общественного совета при МВД Муса Гадиев отметил, что правоохранительные органы озабочены частыми ДТП с участием свадебных кортежей. По его словам, за последнее время произошло сразу несколько таких аварий с тяжелыми последствиями, гибелью людей и в один момент осиротевшими детьми. Он отметил, что сотрудниками полиции будет выработан ряд мер, которые, как надеются участники, способны оздоровить ситуацию.

В целях сближения позиций общества и правоохранителей по ряду жизненно важных вопросов, подобные встречи планируется проводить еженедельно в различных населенных пунктах.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по Ингушетии полковник полиции Багомед Маммаев, глава Назрановского муниципального района Муса Муталиев, представители ДПС УГИБДД, управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики, духовные лица и депутаты Назрановского райсовета.