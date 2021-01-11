Выплаты

Правительство России сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год

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В текущем году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минтруда республики, максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

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