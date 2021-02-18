Правительство России рассмотрит возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с детьми

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Для семей с детьми могут снизить процентную ставку по программе льготной ипотеки. Поручение проработать этот вопрос в срок до 31 марта 2021 года дал Президент России правительству и Центробанку, сообщает портал гарант.ру.

В этот же срок Кабмин и ЦБР должны представить предложения по порядку реализации в 2021-2024 годах льготных ипотечных программ для семей, имеющих двух и более детей.

Также Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

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