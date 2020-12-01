Правительство России расширит грантовую поддержку производителям сельхозпродукции

Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности более двух лет. Максимальная сумма гранта составит 30 миллионов рублей.

За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно будет потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.

В госпрограмму развития сельского хозяйства постановлением правительства внесены и другие изменения.

В частности для аграриев из регионов Дальнего Востока увеличивается размер грантов, которые предоставляются государством на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов. Теперь объем такой поддержки будет доходить до 70% стоимости проекта (ранее — до 60%). При этом до 20% оставшихся затрат может быть компенсировано за счет средств регионального бюджета.

Еще одно изменение в госпрограмме касается производителей льна. На средства господдержки они смогут покупать оборудование и технику для первичной переработки продукции. Часть производственных затрат также возместят фермерам, занимающимся разведением овец и коз. Для этого им будут предоставлены стимулирующие субсидии.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия была утверждена правительством в 2012 году. Ее цели — обеспечить продовольственную независимость России, ускорить импортозамещение, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.