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Правительство России проиндексировало федеральные социальные пособия

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С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Речь, в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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