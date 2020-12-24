Законопроект

Правительство России планирует предоставлять гражданам госуслуги даже при нулевом балансе за интернет

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Получить госуслуги станет возможным и при нулевом балансе за интернет. Соответствующую законодательную инициативу о предоставлении гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам рассмотрели в российском правительстве, сообщает портал гарант. ру.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, платить за трафик при подключении к сайтам, которые войдут в специальный перечень, будет не нужно, а в случае нулевого баланса войти на сайты, можно будет бесплатно. Как отметил Груздев, в соответствующий перечень войдут не только государственные сайты, это могут быть также СМИ, соцсети, ресурсы нотариата и тому подобное.

Предлагаемая инициатива необходима для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме, особенно в случае экстренных ситуаций, например, введения ограничительных мер во время пандемии. Также будет проще разрешать важные вопросы и жителям отдаленных районов.

Напомним, в марте текущего года Минкомсвязь России утвердила приказ о проведении в стране эксперимента о предоставлении на безвозмездной основе гражданам доступа к интернету для использования социально значимых информационных ресурсов. Эксперимент был продлен до конца года. В перечень социально значимых ресурсов вошел 371 сайт, включая сайты и сервисы государственных органов и предоставления государственных услуг, справочно-правовых систем, социальных сетей, услуг доставки и т. д.

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