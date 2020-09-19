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Правительство России одобрило выделение средств Ингушетии

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Правительство России одобрило выделение дотации бюджету Ингушетии, сообщается на сайте Кабинета министров.

Отмечается, что на заседании в числе других рассматривался вопрос «о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Республики Ингушетия дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ».

Принятие проекта распоряжения позволит осуществить финансирование социально значимых расходов Ингушетии и обеспечит устойчивость регионального бюджета.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Ранее «Ингушетия» информировала, что на заседании Правительства России планируется рассмотреть вопрос выделения республике дотации. 

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