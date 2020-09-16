Правительство России обсудит вопрос выделения средств Ингушетии

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Республики Ингушетия дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов России», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что принятие проекта распоряжения позволит профинансировать социально значимые расходы Ингушетии и обеспечит устойчивость бюджета республики.