Дотации

Правительство России обсудит вопрос выделения средств Ингушетии

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Правительство России сегодня, 16 сентября, обсудит выделение дотации бюджету Ингушетии, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Республики Ингушетия дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов России», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что принятие проекта распоряжения позволит профинансировать социально значимые расходы Ингушетии и обеспечит устойчивость бюджета республики.

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