Правительство России направит ещё 1,2 млрд рублей на гранты для представителей туристической отрасли

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На грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма будет дополнительно выделено 1,2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Гранты могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.

Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента. При этом величина гранта ограничена суммой в 3 млн рублей.

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