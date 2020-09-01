Правительство России направит ещё 1,2 млрд рублей на гранты для представителей туристической отрасли

Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Гранты могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.

Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента. При этом величина гранта ограничена суммой в 3 млн рублей.