Транспорт

Правительство Москвы безвозмездно передало Ингушетии 10 автобусов

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В Ингушетию поступили десять подержанных автобусов марки «Лиаз». Их республике безвозмездно передали из Мосгостранса.

Как сообщили в пресс-службе Ингушавтотранса, все автобусы имеют минимальный пробег и оборудованы необходимыми и современными средствами безопасности пассажиров и контроля передвижения

«Каждый автобус вмещает в себя до ста пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, для них предусмотрен специальный подъемник. Машины также оборудованы кондиционером, огнетушителями, аппаратом для безналичной оплаты и кнопкой остановки», — добавили в ведомстве.

Подаренные автобусы будут следовать по маршруту «Назрань — Магас», водители транспортных средств уже совершили пробную поездку.

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