Правительство Москвы безвозмездно передало Ингушетии 10 автобусов

Как сообщили в пресс-службе Ингушавтотранса, все автобусы имеют минимальный пробег и оборудованы необходимыми и современными средствами безопасности пассажиров и контроля передвижения

«Каждый автобус вмещает в себя до ста пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, для них предусмотрен специальный подъемник. Машины также оборудованы кондиционером, огнетушителями, аппаратом для безналичной оплаты и кнопкой остановки», — добавили в ведомстве.

Подаренные автобусы будут следовать по маршруту «Назрань — Магас», водители транспортных средств уже совершили пробную поездку.