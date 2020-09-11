Правительство Москвы безвозмездно передало Ингушетии 10 автобусов
В Ингушетию поступили десять подержанных автобусов марки «Лиаз». Их республике безвозмездно передали из Мосгостранса.
Как сообщили в пресс-службе Ингушавтотранса, все автобусы имеют минимальный пробег и оборудованы необходимыми и современными средствами безопасности пассажиров и контроля передвижения
«Каждый автобус вмещает в себя до ста пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, для них предусмотрен специальный подъемник. Машины также оборудованы кондиционером, огнетушителями, аппаратом для безналичной оплаты и кнопкой остановки», — добавили в ведомстве.
Подаренные автобусы будут следовать по маршруту «Назрань — Магас», водители транспортных средств уже совершили пробную поездку.