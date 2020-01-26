Пособие

Правительство Ингушетии призывает получателей пособия по уходу за ребенком до 1, 5 лет пройти перерегистрацию

0

Отделами социальной защиты населения Ингушетии проводится перерегистрация получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, сообщает пресс-служба правительства республики.

Как отмечается, необходимость перерегистрации вызвана тем, что с 2017 года социальные выплаты осуществляются исключительно на банковские карты платежной системы «Мир». Для перерегистрации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства с номером счета, на который в дальнейшем будет осуществляться перечисление денежных средств.

Время, отведенное на перерегистрацию, ограничено — до 1 марта 2020 года. Надеемся, что граждане, получающие указанное пособие обязательно явятся с необходимыми документами и помогут своевременно провести эту процедуру, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полицейские Ингушетии и общественники привезли больному мальчику ранее обещанную инвалидную коляску
Власти Ингушетии планируют создать в республиканском НИИ отдел по изучению родовых башен
Всероссийский турнир по комплексному единоборству не будет проведен в Ингушетии
Раненые при нападении на пост ДПС в Ингушетии выписаны из ведомственного госпиталя МВД
Ингушские дзюдоисты стали первыми в командном зачете на турнире в Ставрополе
Калиматов поздравил студентов с «праздником знаний, молодости, смелых планов и надежд»
Калиматов: «Уровень преступности в республике в разы ниже, чем в среднем по СКФО и России в целом»
В Ингушетии задержан и «вор в законе» по прозвищу «Муса Ингуш»
Житель Ингушетии проведет четыре года в колонии за вымогательство крупной суммы денег
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие в рамках акции «Читающая армия правнуков Победы»
Ингушские газовики обеспечат ускоренное подключение к газу новостроек для переселенцев в Малгобеке

Главное

Яндекс.Метрика

 