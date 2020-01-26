Правительство Ингушетии призывает получателей пособия по уходу за ребенком до 1, 5 лет пройти перерегистрацию

Как отмечается, необходимость перерегистрации вызвана тем, что с 2017 года социальные выплаты осуществляются исключительно на банковские карты платежной системы «Мир». Для перерегистрации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства с номером счета, на который в дальнейшем будет осуществляться перечисление денежных средств.

Время, отведенное на перерегистрацию, ограничено — до 1 марта 2020 года. Надеемся, что граждане, получающие указанное пособие обязательно явятся с необходимыми документами и помогут своевременно провести эту процедуру, говорится в релизе.