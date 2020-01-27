Правительство Ингушетии отправлено в отставку

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Глава региона Махмуд-Али Калиматов принял решение распустить республиканское правительство, сообщили газете "Ингушетия«в пресс-службе руководителя региона.

«Калиматов в понедельник принял решение распустить правительство Республики Ингушетия», — сказал собеседник издания

Исполняющим обязанности премьера Ингушетии назначен первый заместитель председателя правительства Владимир Сластенин.

Должность первого вице-премьера он занял 22 января.

8 сентября минувшего года депутаты Народного собрания Ингушетии практически единогласно избрали главой республики бывшего прокурора региона Махмуд-Али Калиматова. За него отдали свои голоса 27 депутатов из 31 парламентария.

В тот же день новый руководитель региона отправил в отставку республиканское правительство и своим указом назначил бывшего председателя райсовета Сунженского района Мухарбека Барахоева сенатором от исполнительной власти.

12 сентября новым председателем правительства Ингушетии был назначен помощник-советник главы республики Константин Суриков.

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