Прокуратура

Права собственности на 58 объектов газоснабжения в Ингушетии аннулированы по требованию прокуратуры

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Сунженский районный суд по иску прокуратуры вынес вердикт о признании незаконной регистрацию права собственности ООО «Стройинвесткапитал» на объекты газоснабжения в Сунженском районе республики. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в надзорном ведомстве.

«Установлено, что 2018 году в региональное управление Росреестра поступили заявления от ООО «Строинвесткапитал» о регистрации права собственности на 58 объектов газоснабжения в Сунженском районе, представив в качестве правоустанавливающего документа передаточный акт об их приемке от другого ООО», — отметил собеседник издания.

По его информации, на основании этих заявлений и передаточного акта зарегистрировано право собственности «Стройинвесткапитала» на упомянутые объекты. В Единый госреестр прав на недвижимое имущество и сделок внесены записи о регистрации права собственности.

Между тем, каких-либо документов, подтверждающих наличие, возникновение права на них, являющихся основанием для осуществления госрегистрации, как у ООО, так и у другого хозяйствующего субъекта не имелось.

При этом фактически объекты принадлежат Ингушетии и муниципальным образованиям.

Исковые требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме, госрегистрация права собственности на объекты признана недействительной.

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