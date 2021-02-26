Практикующий торакальный хирург из Ингушетии Якуб Имагожев защитил докторскую диссертацию

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Заместитель главного врача Республиканского центра фтизиопульмонологии Якуб Имагожев защитил докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Тема диссертации — «Резекционные и коллапсохирургические операции в лечении двустороннего деструктивного туберкулеза с тотальным поражением одного легкого».

Имагожев стоял у истоков торакального отделения РЦФП, он является практикующим торакальным хирургом.

«Торакальное отделение Республиканского центра фтизиопульмонологии почти за 4 года своего существования зарекомендовало себя как место, где оказывается профессиональная медицинская помощь на международном уровне, и вполне заслуженно пользуется большим уважением как в Ингушетии, так и за её пределами. Своими опытом и умениями Якуб Гириханович щедро делится с коллегами, в среде которых также пользуется заслуженным уважением и признанием. Кроме того, он является преподавателем медицинского факультета ИнгГУ, где передаёт знания новому поколению врачей», — сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона.

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