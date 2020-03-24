Пожилых тренеров в Ингушетии временно освободили от работы из-за пандемии коронавируса
Сотрудники Минспорта и тренеры старше 55 лет могут не приходить на работу до 1 апреля в связи с распространением коронавируса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«По поручению главы Минспорта Али Дошхоклоева директора подведомственных учреждений обязаны временно распустить сотрудников и тренеров старше 55 лет до 1 апреля текущего года», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что вводимые ограничения особенно актуальны для пожилых, а также людей с хроническими заболеваниями, наиболее подверженных риску потенциальной инфекции.
Как отметил собеседник агентства, детским тренерам старшей возрастной группы поручено организовать для подопечных индивидуальный тренировочный процесс в домашних условиях. Эта мера социального дистанцирования позволит значительно снизить риск распространения коронавируса.
По состоянию на 23 марта более 266 человек, прибывших в Ингушетию из неблагополучных по коронавирусу стран, получили постановления о самоизоляции.
Волонтерский штаб будет оказывать помощь пожилым людям.
В регионе не выявлены случаи заболевания коронавирусом.