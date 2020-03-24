Профилактика

Пожилых тренеров в Ингушетии временно освободили от работы из-за пандемии коронавируса

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Сотрудники Минспорта и тренеры старше 55 лет могут не приходить на работу до 1 апреля в связи с распространением коронавируса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«По поручению главы Минспорта Али Дошхоклоева директора подведомственных учреждений обязаны временно распустить сотрудников и тренеров старше 55 лет до 1 апреля текущего года», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что вводимые ограничения особенно актуальны для пожилых, а также людей с хроническими заболеваниями, наиболее подверженных риску потенциальной инфекции.

Как отметил собеседник агентства, детским тренерам старшей возрастной группы поручено организовать для подопечных индивидуальный тренировочный процесс в домашних условиях. Эта мера социального дистанцирования позволит значительно снизить риск распространения коронавируса.

По состоянию на 23 марта более 266 человек, прибывших в Ингушетию из неблагополучных по коронавирусу стран, получили постановления о самоизоляции.

Волонтерский штаб будет оказывать помощь пожилым людям.

В регионе не выявлены случаи заболевания коронавирусом.

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