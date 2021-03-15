Приговор

Пожилой житель Ингушетии получил условный срок за кражу мяса

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Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Назрановского района Ингушетии, совершившего кражу из мясного магазина.

Судом установлено, что мужчина в декабре прошлого года в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района, действуя из корыстных побуждений и с целью материальной выгоды, унес подвешенное на крючке мясо говядины, общей массой 22 кг, причинив продавцу значительный материальный ущерб на сумму более 7 тыс. рублей.

Малгобекским городским судом подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии и ему с учетом добровольного возмещения причиненного ущерба назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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