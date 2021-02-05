Мошенничество

Пожилой житель Ингушетии подозревается в мошенничестве на сумму более чем 800 тыс. рублей

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72-летний житель Назрановского района Ингушетии в 2019 и 2020 годах под предлогом оказания помощи с получением жилья и субсидии завладел денежными средствами двух женщин в размере более чем 800 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, 3 февраля в дежурную часть ОМВД России по Назрани обратилась местная жительница, 1962 года рождения. Она сообщила, что в период с октября по ноябрь 2019 года неизвестное лицо, под предлогом оказания ей помощи в получении денежной субсидии, по программе оказания помощи лицам, депортированным и прибывшим из Казахстана, завладело, принадлежащими ей денежными средствами в размере 440 тысяч рублей.

В тот же день поступило заявление от 58-летней жительницы сельского поселения Плиево Назрановского района. В период с июня по июль 2020 года, под предлогом оказания ей помощи в получении льготного жилья, как вынужденной переселенке из Чечни, неизвестное лицо завладело денежными средствами в размере 376 тысяч рублей.

Правоохранители установили причастность к совершению данных преступлений ранее судимого (по ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ) жителя Назрановского района — 1948 года рождения.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

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