ДТП

Пожилой мужчина стал жертвой автомобильной аварии в Ингушетии

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Иномарка и «Волга» столкнулись на трассе в Ингушетии с последующим возгоранием отечественного автомобиля, сообщили нашему изданию в аварийно-спасательной службе республики.

«В среду примерно в 16:10 на дороге «Кантышево - Ачалуки» произошло ДТП с участием двух машин. Пожилой мужчина - водитель «Волги» погиб на месте, его супруга, водитель Мерседеса и его пассажир доставлены в больницу с различными травмами», — сказал газете «Ингушетия» собеседник.

Он отметил, что после столкновения отечественный автомобиль загорелся. Возгорание машины оперативно ликвидировали пожарные.

На место происшествия выезжал поисково-спасательный отряд «Эрзи».

Причины инцидента устанавливают дорожные инспекторы.

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