Пожилой мужчина стал жертвой автомобильной аварии в Ингушетии

«В среду примерно в 16:10 на дороге «Кантышево - Ачалуки» произошло ДТП с участием двух машин. Пожилой мужчина - водитель «Волги» погиб на месте, его супруга, водитель Мерседеса и его пассажир доставлены в больницу с различными травмами», — сказал газете «Ингушетия» собеседник.

Он отметил, что после столкновения отечественный автомобиль загорелся. Возгорание машины оперативно ликвидировали пожарные.

На место происшествия выезжал поисково-спасательный отряд «Эрзи».

Причины инцидента устанавливают дорожные инспекторы.