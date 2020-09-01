Пожарные тушат свалку в Малгобеке

«На участке, выделенном ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона площадью 5 га, в результате небезопасного размещения отходов произошло возгорание», — сказал сотрудник пресс-службы.

При этом представитель ведомства сообщил, что на месте происшествия находятся глава Минприроды Магомед Евлоев, начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Адам Баркинхоев и государственные инспекторы.⁣⁣⠀

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В ликвидации возгорания задействованы пожарные расчеты и спецтехника.⁣⠀

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Руководство «Экосистемы» на месте происшествия не появлялось.⁣⠀

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На указанной территории фактически осуществляется несанкционированное размещение отходов, которые сбрасываются в недра и на почву. В связи с этим Минприроды планирует привлечь организацию к административной ответственности.⁣⁣⠀

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Кроме того, ведомство инициирует изъятие у ООО отведенного земельного участка.⁣⁣