Пожарные тушат свалку в Малгобеке
Несанкционированная свалка загорелась в Малгобеке из-за нарушения правил размещения твердых коммунальных отходов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды республики.
«На участке, выделенном ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона площадью 5 га, в результате небезопасного размещения отходов произошло возгорание», — сказал сотрудник пресс-службы.
При этом представитель ведомства сообщил, что на месте происшествия находятся глава Минприроды Магомед Евлоев, начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Адам Баркинхоев и государственные инспекторы.⠀
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В ликвидации возгорания задействованы пожарные расчеты и спецтехника.⠀
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Руководство «Экосистемы» на месте происшествия не появлялось.⠀
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На указанной территории фактически осуществляется несанкционированное размещение отходов, которые сбрасываются в недра и на почву. В связи с этим Минприроды планирует привлечь организацию к административной ответственности.⠀
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Кроме того, ведомство инициирует изъятие у ООО отведенного земельного участка.