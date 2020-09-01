Экология

Пожарные тушат свалку в Малгобеке

0

Несанкционированная свалка загорелась в Малгобеке из-за нарушения правил размещения твердых коммунальных отходов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды республики.

«На участке, выделенном ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона площадью 5 га, в результате небезопасного размещения отходов произошло возгорание», — сказал сотрудник пресс-службы.

При этом представитель ведомства сообщил, что на месте происшествия находятся глава Минприроды Магомед Евлоев, начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Адам Баркинхоев и государственные инспекторы.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
В ликвидации возгорания задействованы пожарные расчеты и спецтехника.⁣⠀
⁣⁣⠀
Руководство «Экосистемы» на месте происшествия не появлялось.⁣⠀
⁣⁣⠀
На указанной территории фактически осуществляется несанкционированное размещение отходов, которые сбрасываются в недра и на почву. В связи с этим Минприроды планирует привлечь организацию к административной ответственности.⁣⁣⠀
⁣⁣⠀
Кроме того, ведомство инициирует изъятие у ООО отведенного земельного участка.⁣⁣

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пограничники Ингушетии призвали школьников не поддаваться на пропаганду экстремизма в сети «Интернет»
Дополнительные средства будут направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет
В Сунже продолжается подготовка к проведению выборов в городской совет депутатов второго созыва
Мэрию ингушской Сунжи обязали заменить 110 км ветхих водопроводных сетей
Ингушские футболисты Магомед Оздоев и Зелимхан Бакаев начали подготовку к матчу против сборной Сербии
В Ингушетии в этом году за парты село более 80 тысяч школьников
Пограничники с правоохранителями уничтожили в Ингушетии более 3,3 тыс. кустов дикорастущей конопли
Жителей Ингушетии приглашают на онлайн-концерт, приуроченный ко дню окончания Второй мировой войны
В Ингушетии сохраняется высокая пожароопасность
В столице Ингушетии в День знаний торжественно открыли новый детсад на 220 малышей
Глава Ингушетии побывал на праздничной линейке в одной из назрановских школ

Главное

Яндекс.Метрика

 