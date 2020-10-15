Пожар на несанкционированной свалке в Малгобеке потушен

«Пожар на несанкционированной свалке в Малгобеке, возникший в среду, ликвидирован. Тушение проводилось с использованием технических средств регоператора по вывозу ТКО ООО «Экосистема», — сказал сотрудник пресс-службы экологического ведомства.

Как отметил собеседник издания, активное участие в ликвидации возгорания и очагов тления плотных слоев мусора приняли сотрудники администрации Малгобека во главе с Муссой Галаевым.

Слаженная работа позволила оперативно справиться с пожаром на свалке и предотвратить серьезные последствия.⁣

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на окраине Малгобека по неизвестной причине загорелась свалка на мусорном полигоне площадью 10 га. Пожар зафиксировали по всему периметру территории — это порядка 70-80 м. Экологи вызвали на место происшествия пожарные силы МЧС, представителей местной администрации.