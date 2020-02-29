Появление в Интернете оперативной съемки, послужившей причиной убийства женщины, расследуют в Ингушетии

Как сообщает региональное управление СКР, по данным следствия, 7 февраля около 22 часов в помещении квартиры города Магас обнаружено тело 34-летней жительницы республики с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан близкий родственник потерпевшей.

Мужчина сообщил, что совершил убийство из-за появления в Интернете видеозаписи, на которой запечатлена женщина в компании мужчин, не состоявших с ней родстве. По ходатайству следствия он арестован.

37-летнему местному жителю вменяют ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Кроме того, по факту публикации в соцсетях видеозаписи, произведенной полицейскими 6 февраля, на которой запечатлены обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий по задержанию лица, находившегося в федеральном розыске, а также потерпевшая, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В рамках расследования дела задержан 32-летний житель республики.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.