Потребителей Ингушетии предупредили о необходимости погасить долги за электроэнергию до 1 января

Абонентов, допустивших в текущем году прирост задолженности, просим оплатить счета в кратчайшие сроки, во избежание дополнительных затрат.

Оплатить за потребленную электроэнергию можно в центрах обслуживания клиентов, в почтовых отделениях ФГУП «Почта России», а также безналичным путем, в том числе с использованием системы «Сбербанк Онлайн» и сервиса «Личный кабинет» — https://gp-lc. ru/.

Если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.

От ваших своевременных и полных расчетов зависит надежное электроснабжение республики.