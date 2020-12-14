Потребителей Ингушетии предупредили о необходимости погасить долги за электроэнергию до 1 января
Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает, что 1 января 2021 года истекает срок действия моратория на введение режима ограничения электроснабжения и начисление пени за просрочку платежей за электроэнергию.
Абонентов, допустивших в текущем году прирост задолженности, просим оплатить счета в кратчайшие сроки, во избежание дополнительных затрат.
Оплатить за потребленную электроэнергию можно в центрах обслуживания клиентов, в почтовых отделениях ФГУП «Почта России», а также безналичным путем, в том числе с использованием системы «Сбербанк Онлайн» и сервиса «Личный кабинет» — https://gp-lc. ru/.
Если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.
От ваших своевременных и полных расчетов зависит надежное электроснабжение республики.