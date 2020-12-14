Платежи

Потребителей Ингушетии предупредили о необходимости погасить долги за электроэнергию до 1 января

0

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает, что 1 января 2021 года истекает срок действия моратория на введение режима ограничения электроснабжения и начисление пени за просрочку платежей за электроэнергию.

Абонентов, допустивших в текущем году прирост задолженности, просим оплатить счета в кратчайшие сроки, во избежание дополнительных затрат.

Оплатить за потребленную электроэнергию можно в центрах обслуживания клиентов, в почтовых отделениях ФГУП «Почта России», а также безналичным путем, в том числе с использованием системы «Сбербанк Онлайн» и сервиса «Личный кабинет» — https://gp-lc. ru/.

Если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо явиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга.

От ваших своевременных и полных расчетов зависит надежное электроснабжение республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе Ингушетии близ нового ДК благоустроили улицу в рамках нацпроекта
В Ингушетии руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за мошенничество
В Малгобеке открыли общественную баню с парикмахерской и массажным кабинетом
Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
Всероссийский фестиваль «Наука 0+» в режиме онлайн прошел в Ингушском госуниверситете
В Ингушетии пройдёт онлайн-концерт, посвящённый Новому 2021 году
Ингушский спортсмен Бай-Али Бисаев стал серебряным призёром чемпионата СКФО по борьбе самбо
В Национальную библиотеку имени Джемалдина Яндиева поступила «Книга Памяти Республики Ингушетия»
ФНС взыскивает с жителей Малгобекского района Ингушетии «старые» долги
Ингушский спортсмен Абу-Хусейн Оздоев успешно выступил на чемпионате Москвы по боевому самбо
Оркестр народных инструментов ингушской филармонии отмечен почетными наградами

Главное

Яндекс.Метрика

 