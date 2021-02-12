Потанин выделил 500 млн рублей на проект Центра изучения мозга и сознания, которым руководит академик РАН Тагир Аушев

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на холдинг Потанина «Интеррос», бизнесмен пожертвовал 500 млн рублей из личных средств и этой суммы хватит на первые 5 лет работы лаборатории.

Лаборатория Новоселова на базе МФТИ — это первый проект Центра изучения мозга и сознания, которым руководит известный российский ученый-физик, член-корреспондент РАН ингуш Тагир Аушев.

«В лаборатории Новоселова будут создаваться «умные» материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе концептуально новые технологии могут быть применены к созданию новых методов изучения мозга, а также к разработке перспективных интерфейсов между компьютером и человеком», — цитирует издание сообщение холдинга.

В компании Потанина подчеркнули, что такие материалы могут стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга.