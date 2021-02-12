Потанин выделил 500 млн рублей на проект Центра изучения мозга и сознания, которым руководит академик РАН Тагир Аушев
Бизнесмен Владимир Потанин спонсировал создание в России на базе МФТИ лаборатории физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова.
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на холдинг Потанина «Интеррос», бизнесмен пожертвовал 500 млн рублей из личных средств и этой суммы хватит на первые 5 лет работы лаборатории.
Лаборатория Новоселова на базе МФТИ — это первый проект Центра изучения мозга и сознания, которым руководит известный российский ученый-физик, член-корреспондент РАН ингуш Тагир Аушев.
«В лаборатории Новоселова будут создаваться «умные» материалы с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе концептуально новые технологии могут быть применены к созданию новых методов изучения мозга, а также к разработке перспективных интерфейсов между компьютером и человеком», — цитирует издание сообщение холдинга.
В компании Потанина подчеркнули, что такие материалы могут стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга.