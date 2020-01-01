Пострадавших при нападении на пост в Магасе полицейских доставят в Москву

«Принято решение в среду осуществить перевозку двух полицейских в Москву. Стражи правопорядка в дальнейшем будут проходить лечение в госпитале МВД РФ», — сказал собеседник издания.

Как сообщалось ранее, по факту нападения следственные органы завели уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Нападение произошло 31 декабря, около 17:30, когда двое преступников на автомашине «LADA Granta» сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, после нанесли ему ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Один из нападавших — Микаил Мизиев — был убит на месте, второй, Ахмед Имагожев, с ранениями доставлен в больницу.

В результате нападения пострадали три сотрудника полиции, один погиб. Состояние двух сотрудников полиции лечащие врачи оценивают как средней тяжести, а третьего правоохранителя как тяжелое. Один из бандитов Ахмед Имагожев находится в больнице в бессознательном состоянии.

Погибшего от рук напавших бандитов инспектора по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД по Магасу Зелимхана Кокорхоева похоронили в среду на кладбище в селе Средние Ачалуки.