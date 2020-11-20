Пострадавшая при взрыве газа в Ингушетии скончалась в больнице
Умерла женщина, получившая сильные ожоги при взрыве бытового газа в частном доме в Назрановском районе, сообщил газете «Ингушетия» представитель Минздрава республики.
«В больнице в Дагестане умерла 23-летняя жительница сельского поселения Экажево, получившая 85-процентные ожоги тела», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его данным, пострадавшая из Ингушетии была перевезена в специализированную клинику Махачкалы для оказания высококвалифицированной медпомощи.
Как сообщала ранее наше издание, ЧП произошло в частном домовладении по улице Осканова, 75 в сельском поселении Экажево в минувшее воскресенье около 15 часов.
При взрыве серьезно пострадала 23-летняя хозяйка дома Марем Сакалова, которая была госпитализирована в реанимацию республиканской больницы в Назрани.
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Жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает, он находится в перинатальном центре Ингушетии. Ребенка поместили в специальный бокс для выхаживания детей.