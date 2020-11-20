Пострадавшая при взрыве газа в Ингушетии скончалась в больнице

«В больнице в Дагестане умерла 23-летняя жительница сельского поселения Экажево, получившая 85-процентные ожоги тела», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, пострадавшая из Ингушетии была перевезена в специализированную клинику Махачкалы для оказания высококвалифицированной медпомощи.

Как сообщала ранее наше издание, ЧП произошло в частном домовладении по улице Осканова, 75 в сельском поселении Экажево в минувшее воскресенье около 15 часов.

При взрыве серьезно пострадала 23-летняя хозяйка дома Марем Сакалова, которая была госпитализирована в реанимацию республиканской больницы в Назрани.

Ингушским медикам удалось спасти ребенка беременной женщины благодаря успешно проведенной операции кесарева сечения.

Жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает, он находится в перинатальном центре Ингушетии. Ребенка поместили в специальный бокс для выхаживания детей.