Постпред в Москве встретился с профессором университета Сорбонны во Франции Парой Парчиевой

Они обсудили актуальные вопросы, связанные с культурой и ингушским языком, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба постпредства республики в Москве.

В завершение встречи Оздоев поздравил Парчиеву с наступающим Международным женским днем и пожелал здоровья и новых достижений.

Напомним, Парчиева является доктором филологии, лингвистом, кавалером французского ордена Академических пальм третьей степени, заслуженным деятелем науки Республики Ингушетия.