Постпред в Москве встретился с профессором университета Сорбонны во Франции Парой Парчиевой

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Постоянный представитель Ингушетии при Президенте России Муслим Оздоев провел встречу с профессором университета Сорбонны во Франции Парой Парчиевой.

Они обсудили актуальные вопросы, связанные с культурой и ингушским языком, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба постпредства республики в Москве.

В завершение встречи Оздоев поздравил Парчиеву с наступающим Международным женским днем и пожелал здоровья и новых достижений.

Напомним, Парчиева является доктором филологии, лингвистом, кавалером французского ордена Академических пальм третьей степени, заслуженным деятелем науки Республики Ингушетия.

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