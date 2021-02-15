Постпред Республики Ингушетия при Президенте РФ поздравил известную спортсменку Фатиму Бокову

Постпред, сообщила его пресс-служба, поблагодарил спортсменку за вклад в развитие спорта в республике и от лица Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова наградил юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией». Фатима Бокова отмечает свой день рождения.

Бокова является призером чемпионата России по боксу, заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу, трёхкратной чемпионкой мира по кикбоксингу, чемпионкой всемирных боевых искусств.